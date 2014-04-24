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Без заголовка
Конкурсы
24 апреля 2014 г. 7:40
488
Конкурсы на 24.04.2014 -
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01:00
У мавзолея Алаша-хана
00:00
Наши девушки в финале!
00:30
Игры с прямыми конкурентами
01:30
В Атырауской области четыре аварийных и 11 трехсменных школ
02:00
Работа над ошибками
02:30
А «безналом» – лучше!
03:30
Цифровой тенге: будущее – здесь!
03:00
Символ свободы
04:00
Немного денег – и вы бизнесмен?
05:00
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
04:30
Когда сапожник без сапог
01:30
Задачи выполнены
00:00
Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
02:00
Проезжайте, путь открыт!
02:15
О дремлющих долге и совести
02:30
И сквер от бизнес-леди
03:00
Студентам – все условия
02:30
Авария с «хвостами»
02:05
Сшила наряд – получила сертификат
03:00
Ключи от счастья
5 сентября 2023 г. 15:19
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
5 сентября 2023 г. 8:41
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
5 сентября 2023 г. 3:00
Навредила засуха, а теперь – дожди…
5 сентября 2023 г. 4:00
Креатив нынче в цене
5 сентября 2023 г. 16:09
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
5 сентября 2023 г. 1:00
Мусор-самозванец
5 сентября 2023 г. 2:30
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
8 сентября 2023 г. 3:30
Говори – и все получится!
7 сентября 2023 г. 4:30
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
6 сентября 2023 г. 0:30
С толстой сумкой на ремне
7 сентября 2023 г. 0:30
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
6 сентября 2023 г. 6:06
Познать дух казахского народа
5 сентября 2023 г. 2:00
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
5 сентября 2023 г. 0:00
Клип на народный хит
6 сентября 2023 г. 17:59
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
5 сентября 2023 г. 0:30
Столичный забег
8 сентября 2023 г. 6:00
Необходима энергетическая стабильность
6 сентября 2023 г. 10:06
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
7 сентября 2023 г. 0:00
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
6 сентября 2023 г. 1:30
Нота протеста
26 августа 2023 г. 9:00
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
3 сентября 2023 г. 13:50
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
30 августа 2023 г. 1:00
Муза Каюма Мухамедханова
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
25 августа 2023 г. 2:30
Как выучить язык и обрести друзей
25 августа 2023 г. 2:00
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
26 августа 2023 г. 12:43
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
26 августа 2023 г. 13:30
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
19 августа 2023 г. 13:30
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
13 августа 2023 г. 12:04
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
3 сентября 2023 г. 12:40
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
30 августа 2023 г. 1:30
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
3 сентября 2023 г. 14:59
На юго-востоке Турции упал метеорит
28 августа 2023 г. 10:03
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
15 августа 2023 г. 8:18
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
2 сентября 2023 г. 19:11
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
30 августа 2023 г. 3:00
Наследие во всем
30 августа 2023 г. 2:00
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
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