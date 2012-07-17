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Конкурсы
Без заголовка
17 июля 2012 г. 6:11
Конкурсы на 17.07.2012
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В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
00:00
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
00:15
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
00:00
Старая сказка на новый лад
02:15
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
00:00
Модницам на заметку
00:00
Овощи круглый год
00:00
Ориентир – Новый Казахстан
00:00
На земле отцов
00:00
Суд да дело
00:00
В условиях высоких инфляционных ожиданий
00:00
Время решительных мер
00:00
Принципиальный шаг в новую эпоху
00:00
Расширяются связи
00:00
Сломанные судьбы
00:00
Кто отправится в Глазго
00:00
Крупнейшая в Центральной Азии
00:00
Многое нужно наверстать
01:00
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
00:00
Тариф для ускорения
5 октября 2022 г. 11:24
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
6 октября 2022 г. 0:15
Экономическое развитие немыслимо без науки
5 октября 2022 г. 10:31
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
7 октября 2022 г. 9:51
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
6 октября 2022 г. 17:57
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
7 октября 2022 г. 18:55
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
5 октября 2022 г. 0:45
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
5 октября 2022 г. 0:15
Застали с рачком
6 октября 2022 г. 8:46
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
6 октября 2022 г. 16:23
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
6 октября 2022 г. 18:34
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
6 октября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
6 октября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
5 октября 2022 г. 17:10
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
7 октября 2022 г. 0:30
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
5 октября 2022 г. 1:00
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
7 октября 2022 г. 18:09
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
7 октября 2022 г. 1:00
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
5 октября 2022 г. 19:30
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
5 октября 2022 г. 17:25
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
15 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
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Казахстанская правда
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Правила перепечатки
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