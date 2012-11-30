Снижения газового тарифа почти на 17% добились жители Карасайского района Алматинской области
"Институт демократии" огласил данные Exit-poll
Институт Евразийской интеграции озвучил результаты Exit poll
Сельчане Алматинской области возлагают большие надежды на будущих народных избранников
Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А выдал результаты Exit poll
Кто за кого или против всех – узнать об этом первым поручено интервьерам exit poll
В день выборов одновременно с избирательными участками заработали и интервьюеры, проводящие exit poll
Иностранные эксперты высоко оценили уровень подготовки и проведения выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней.
Министерство информации и общественного развития представило обновленную версию законопроекта «О масс-медиа», подготовленную с учетом предложений участников публичного обсуждения
В день выборов наблюдатели вели мониторинг каждого этапа процесса голосования
Первая половина дня – для аксакалов, вторая – для молодежи. Так по традиции проходит голосование в южном мегаполисе страны
Более 350 наблюдателей Миссии БДИПЧ ОБСЕ участвовали в мониторинге дня голосования в Казахстане
Специальные кабинки, бюллетени с тактильным шрифтом, урны для голосования на дому – такие условия обеспечили людям с ограниченными возможностями на избирательных участках в Усть-Каменогорске
Одним из первых свой голос в столице на выборах отдал известный спортсмен – бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира по параплаванию Сиязбек Далиев
Жители Южного Казахстана продемонстрировали высокую явку на избирательные участки
В Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» стартовал финальный этап Кубка мира по фристайлу
В день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов телерадиокорпорация Qazaqstan провела 16-часовой онлайн-марафон «Сайлау-2023»
SOS от гражданина, уставшего от обещаний
Елена Рыбакина одержала победу на турнире WTA 1000 Indian Wells
Более 560 иностранцев работают руководителями в Казахстане
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Таблетки и SIM-карты пытались передать в колонию максимальной безопасности
Из-за ЧП на теплосетях в Рудном закрыли несколько дорог
На 1,6 млрд тенге оштрафовали алматинских тепловиков за взятку
Список жертв от отравления угарным газом пополнила супружеская пара
Тамара Дуйсенова ответила, будет ли продолжать работать после выхода на пенсию
Токаеву доложили о планах и результатах работы органов юстиции
Потребителям Темиртау сделали перерасчет за отопление на 300 млн тенге
Победу в международном конкурсе World art games в Испании одержал 14-летний Данияр Жакыпбай
Двухголовый теленок родился в Актюбинской области
Алкоголя стали продавать вдвое больше в Казахстане
Первая оттепель осложнила и без того непростую паводковую ситуацию в Западно-Казахстанской области
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
На данный момент уже около 2,6 млрд человек на планете имеют избыточный вес или страдают ожирением, что составляет примерно 38% от всего населения мира
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
Папа, тут жарят каштаны...
Сборная Казахстана по футзалу провела последний матч основного раунда отборочного турнира на чемпионат мира-2024
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник