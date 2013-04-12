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Конкурсы
12 апреля 2013 г. 8:47
154
Конкурсы на 12.04.2013
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09:58
Премьер Смаилов прибыл с рабочим визитом в КНР
10:41
"Голословным" назвали в Минобороны высказывание депутата о принуждении солдат брать кредиты
10:30
Гигантскую свёклу вырастили в области Жетысу
10:58
Рыбакина покидает итоговый турнир WTA
11:33
Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человек
13:08
Информацию об оплате труда работникам шахты им.Костенко за время простоя озвучили в АМТ
12:35
Казахстан вышел в финал ЧМ по мини-футболу
12:06
Вокалиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии
13:22
Новый хозяин АМТ вложит "залповые инвестиции" в размере более $1 млрд в производство и соцсферу Темиртау
13:08
Казахстан разрешил транзитные перевозки пшеницы по своей территории
14:04
Дедовщины в казахстанской армии нет – Минобороны
14:32
Рост заражения гепатитом А и корью наблюдается в Казахстане
15:16
Потребление мяса и мясопродуктов в Казахстане увеличилось на 4%
16:04
Мелодии "Турана" покоряют Сербию
30 октября 2023 г. 10:38
В Казахстане посчитали население
29 октября 2023 г. 6:39
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
28 октября 2023 г. 18:40
Зарплата управляющего «АрселорМиттал Темиртау» составляла 1 млн тенге в день
28 октября 2023 г. 13:29
Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров
28 октября 2023 г. 19:41
Президент Франции выразил соболезнования народу Казахстана
28 октября 2023 г. 15:38
Число погибших на шахте имени Костенко продолжает расти
28 октября 2023 г. 12:56
Вопрос передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" иностранным инвесторам не рассматривается – Кабмин
28 октября 2023 г. 11:34
Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению
28 октября 2023 г. 12:38
Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление
28 октября 2023 г. 16:58
Президент велел наказать виновных в трагедии в Карагандинской области
28 октября 2023 г. 18:56
Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA
28 октября 2023 г. 13:08
"Кайрат" досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
29 октября 2023 г. 17:37
Фильм о трагедии на шахте имени Костенко покажут по ТВ
28 октября 2023 г. 12:15
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека
28 октября 2023 г. 15:08
Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал"
28 октября 2023 г. 14:28
Стали известны подробности пожара на шахте в Карагандинской области
28 октября 2023 г. 15:59
Дыни без полива вырастил туркестанский дехканин
28 октября 2023 г. 18:57
Премьер провел заседание комиссии по аварии на шахте имени Костенко
29 октября 2023 г. 7:06
Новый собственник АМТ должен будет инвестировать в производство и безопасность труда
28 октября 2023 г. 17:09
Семьи погибших горняков будут ежемесячно получать 400-500 тыс. тенге
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
6 октября 2023 г. 19:18
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
13 октября 2023 г. 8:05
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
20 октября 2023 г. 3:30
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
6 октября 2023 г. 19:01
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
6 октября 2023 г. 19:45
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
6 октября 2023 г. 18:13
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
6 октября 2023 г. 17:13
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
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Казахстанская правда
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