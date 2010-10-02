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Конкурсы
Без заголовка
2 октября 2010 г. 6:47
Конкурсы на 02.10.2010
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00:15
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
11:50
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
09:17
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
00:13
Международный опыт управления государственными финансами
13:28
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
00:00
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
01:30
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
01:15
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
00:45
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
10:58
Новые меры поддержки лиц с инвалидностью введут в Казахстане
12:05
Депутат НПК: "Идет бессистемная застройка городов "человейниками"
10:18
Два пассажирских поезда запустят на Алаколь
02:00
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
01:45
Объединение партий "AMANAT" и "ADAL" прокомментировал известный предприниматель
00:30
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
11:37
Продать военную технику пытался житель Атырау - видео
01:00
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
00:00
Каждый ребенок достоин школы
02:30
"AMANAT" остается ядром консолидации сторонников реформ Президента – Госсекретарь
10:02
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 апреля
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
20 апреля 2022 г. 0:30
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
20 апреля 2022 г. 11:19
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
22 апреля 2022 г. 12:38
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
20 апреля 2022 г. 2:00
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
21 апреля 2022 г. 0:00
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
21 апреля 2022 г. 9:30
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
20 апреля 2022 г. 17:00
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
25 апреля 2022 г. 18:28
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
23 апреля 2022 г. 12:43
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
26 апреля 2022 г. 12:37
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
20 апреля 2022 г. 1:15
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
20 апреля 2022 г. 8:09
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
29 марта 2022 г. 14:40
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
29 марта 2022 г. 15:45
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
1 апреля 2022 г. 10:11
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
29 марта 2022 г. 18:55
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
30 марта 2022 г. 1:45
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
4 апреля 2022 г. 14:01
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
28 марта 2022 г. 19:15
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
30 марта 2022 г. 20:11
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
31 марта 2022 г. 12:10
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
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Казахстанская правда
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