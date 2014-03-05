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Конкурсы
Без заголовка
5 марта 2014 г. 0:00
Конкурсы на 05.03.2014 -
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01:00
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
01:30
Хроники коммунальной реформы
00:45
Все лето в водной блокаде
00:00
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
01:45
Не только пить, но и платить
00:30
Услуги нет, но вы ждите
00:15
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
00:00
Сказка про битумного бычка
00:00
Качай танцпол, нефть, озера
00:00
Подарок малой родине
00:00
Надежда на жизнь
00:00
Вдохнуть жизнь в села
00:00
Не просто матч, а суперигра!
00:00
Чтобы не дорожало
00:00
Союз домбры и слова
00:00
Земледелие с приставкой «smart»
00:00
Музыка на склоне гор
00:00
Важность межрелигиозного диалога
00:00
Контракты на «заморозку» цен
00:00
Строить школы нужно в срок!
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16 августа 2022 г. 1:32
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16 августа 2022 г. 13:53
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
16 августа 2022 г. 17:28
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
16 августа 2022 г. 11:41
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
16 августа 2022 г. 11:50
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
16 августа 2022 г. 2:30
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
17 августа 2022 г. 8:15
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
16 августа 2022 г. 0:30
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
16 августа 2022 г. 8:18
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
16 августа 2022 г. 8:47
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
18 августа 2022 г. 19:02
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
16 августа 2022 г. 12:43
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
18 августа 2022 г. 1:00
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
18 августа 2022 г. 11:18
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
16 августа 2022 г. 1:45
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
17 августа 2022 г. 8:55
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
16 августа 2022 г. 1:30
Сокровища курганов Сарыарки
16 августа 2022 г. 14:21
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
16 августа 2022 г. 12:08
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
25 июля 2022 г. 0:30
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
11 августа 2022 г. 10:41
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
27 июля 2022 г. 0:00
Дворец на разграбление
12 августа 2022 г. 12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
8 августа 2022 г. 19:17
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
28 июля 2022 г. 0:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
2 августа 2022 г. 11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
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Казахстанская правда
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