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Конкурсы
11 сентября 2012 г. 7:59
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02:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
00:00
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
00:30
Секреты сакского форпоста
01:30
Он был и остается сыном своего времени
01:00
Обнаружен новый вид растения?
03:30
Мужчина с психическим расстройством усыновил детей и издевался над ними
02:30
Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисных центрах региона
03:00
В школах Алматы открывают уголки памяти героев полиции
05:00
Прокуроры региона выявляют нарушения законодательства и возвращают земли государству
04:00
Производство чемпионов: Антикор «починит» сферу спорта?
04:30
Большую зачистку «мертвых душ» провели в Костанайской области
05:31
Ферма по разведению осетровых запущена в городе Тобыле
06:30
Развитие экологической культуры подразумевает увеличение количества пунктов приема вторсырья, а они закрываются один за другим
06:00
Слезы от счастья, дождь из шашу
07:30
Центральная Азия: гравитация доверия
07:00
Помогут ли штрафы и аресты сделать наши города чище?
08:00
Чиновник станет эффективным менеджером
08:48
Скандал вокруг «Болашака»: Уехавшая в Англию стипендиатка обязалась выплатить долги
09:00
Пример для подражания
00:00
Картина мира человека и гражданина
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
13 июня 2024 г. 0:35
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
13 июня 2024 г. 1:30
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
15 июня 2024 г. 3:00
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
15 июня 2024 г. 3:34
Больница начинается с приемного покоя
15 июня 2024 г. 18:00
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
13 июня 2024 г. 2:00
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
13 июня 2024 г. 1:02
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
15 июня 2024 г. 4:30
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
15 июня 2024 г. 2:34
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
14 июня 2024 г. 19:40
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
15 июня 2024 г. 5:07
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
13 июня 2024 г. 19:48
Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах
15 июня 2024 г. 5:36
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
14 июня 2024 г. 0:30
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
13 июня 2024 г. 3:33
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
13 июня 2024 г. 0:00
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
13 июня 2024 г. 3:00
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
25 мая 2024 г. 15:17
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
3 июня 2024 г. 9:22
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
25 мая 2024 г. 1:40
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
22 мая 2024 г. 7:25
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