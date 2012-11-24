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Без заголовка
Конкурсы
24 ноября 2012 г. 9:46
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Конкурсы на 24.11.2012
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Оторвал пацанов от улицы
00:30
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
00:00
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
25 октября 2023 г. 1:50
Сбылась вековая мечта
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
25 октября 2023 г. 2:15
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
25 октября 2023 г. 0:15
Один день из жизни страны
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
25 октября 2023 г. 4:30
Культ плова
26 октября 2023 г. 17:07
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
25 октября 2023 г. 6:00
Высокая оценка
25 октября 2023 г. 1:19
Было тяжело, но мы выстояли
25 октября 2023 г. 5:00
По труду и награда
25 октября 2023 г. 3:15
Колыбель тюркского мира
25 октября 2023 г. 0:50
Битва умов
25 октября 2023 г. 4:03
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
25 октября 2023 г. 3:41
Новый дом для студентов
27 октября 2023 г. 10:08
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
25 октября 2023 г. 10:00
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
25 октября 2023 г. 8:03
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
25 октября 2023 г. 13:21
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
25 октября 2023 г. 11:26
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
26 октября 2023 г. 8:12
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
4 октября 2023 г. 19:26
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
4 октября 2023 г. 4:30
Как накопить на квартиру подметая улицы?
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
2 октября 2023 г. 13:30
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
6 октября 2023 г. 19:18
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
13 октября 2023 г. 8:05
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
20 октября 2023 г. 3:30
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
6 октября 2023 г. 19:01
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
6 октября 2023 г. 19:45
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
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