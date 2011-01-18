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Без заголовка
Конкурсы
18 января 2011 г. 3:03
301
Конкурсы на 18.01.2011
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01:00
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
02:30
Где лечить, куда госпитализировать?
00:30
Путевка в Высший дивизион
01:30
Город что пастбище
03:30
Сотрудники невидимого фронта
05:00
Пошлина преткновения
02:00
Удачливее Робинзона!
03:00
Каким должен быть адвокат?
04:00
Гаражная «карусель»
04:30
Карантин вводят в одном из сел Костанайской области из-за вспышки бруцеллеза
08:48
Погибли 5 человек: легковушка врезалась в автобус в Алматинской области
08:09
Как поддержат отечественных аграриев – правительство объявило меры
02:20
«Прописка» для органики
12:02
Президент прибыл в Кызылординскую область
08:20
Руководителей госорганов осудили за коррупцию в Астане
00:00
Что не так с коэффициентами и нормативами?
00:00
Будут делать правильный мед!
00:00
Знаменуя процесс трансформации
00:10
Конфликт в «горячей» фазе
01:20
Свет без перебоев
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
4 октября 2023 г. 4:30
Как накопить на квартиру подметая улицы?
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
6 октября 2023 г. 19:18
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
6 октября 2023 г. 19:45
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
6 октября 2023 г. 19:01
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
6 октября 2023 г. 18:13
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
4 октября 2023 г. 1:00
Не убивайте детство
4 октября 2023 г. 19:26
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
3 октября 2023 г. 2:12
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
6 октября 2023 г. 17:13
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
4 октября 2023 г. 20:30
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
4 октября 2023 г. 11:19
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
22 сентября 2023 г. 11:30
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
15 сентября 2023 г. 12:19
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
15 сентября 2023 г. 4:00
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
18 сентября 2023 г. 11:35
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
14 сентября 2023 г. 0:00
Когда волк не помощник
15 сентября 2023 г. 20:00
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
12 сентября 2023 г. 3:30
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
20 сентября 2023 г. 12:03
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
24 сентября 2023 г. 15:28
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
23 сентября 2023 г. 7:46
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
24 сентября 2023 г. 15:01
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
22 сентября 2023 г. 20:00
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
22 сентября 2023 г. 19:25
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
22 сентября 2023 г. 20:05
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
23 сентября 2023 г. 10:29
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
23 сентября 2023 г. 11:48
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
29 сентября 2023 г. 4:00
Все для счастливых пенсионеров
12 сентября 2023 г. 16:11
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
30 сентября 2023 г. 10:07
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
30 сентября 2023 г. 15:58
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Казахстанская правда
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