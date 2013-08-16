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Конкурсы
16 августа 2013 г. 7:41
52
Конкурсы на 16.08.2013 -
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00:30
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
01:00
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
00:00
Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
01:30
Океан нуждается в защите
03:30
Рынок Казахстана наводнен поддельной продукцией, повсеместно нарушаются права покупателей. Но готовы ли государственные органы с этим бороться?
02:00
Закрывайте двери!
04:00
В Алматы растет число дорожных аварий, совершенных водителями средств индивидуальной мобильности
04:30
В Восточном Казахстане санитарные врачи советуют выбирать овощи и фрукты с маркировкой органического продукта
02:30
YuMi спасает джунгли
03:00
Атакуют… сверчки
08:23
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
06:00
Неутешительными результатами закончилась месячная проверка АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций
05:30
В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным детям 366 миллионов тенге.
02:00
Еврокоды тормозят строительство
09:59
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
14:12
Пропавшего павлодарца нашли в автомобиле на дне реки
00:00
Вливания набережную не спасают
00:30
Кому участок по сходной цене?
01:00
Деревья в… кодексе
01:30
Чтобы лес уберечь от пожаров
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
19 июня 2023 г. 1:00
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
21 июня 2023 г. 3:30
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
19 июня 2023 г. 11:22
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
20 июня 2023 г. 2:00
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
19 июня 2023 г. 2:30
Говорили открыто и откровенно
19 июня 2023 г. 19:59
Вертолеты привлекли к тушению пожара под Астаной
20 июня 2023 г. 3:00
Растет число беженцев
20 июня 2023 г. 8:00
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
19 июня 2023 г. 21:08
Дополнительные силы ДЧС двух областей направили на тушение пожара под Астаной
19 июня 2023 г. 0:00
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
19 июня 2023 г. 13:15
Загоревшийся сухостой тушат в Астане
19 июня 2023 г. 0:30
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
21 июня 2023 г. 11:53
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
19 июня 2023 г. 1:30
Сохранять единство и идти вперед
19 июня 2023 г. 16:33
Наполовину снижен тариф на воду в Алматинской области после проверки прокурорами
21 июня 2023 г. 1:30
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
19 июня 2023 г. 11:52
Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана
19 июня 2023 г. 8:30
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
31 мая 2023 г. 2:00
Роль истории в жизни общества
31 мая 2023 г. 13:12
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
29 мая 2023 г. 14:15
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
30 мая 2023 г. 16:06
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
30 мая 2023 г. 0:00
Тернистый путь к знаниям
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
4 июня 2023 г. 13:03
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
1 июня 2023 г. 9:32
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
13 июня 2023 г. 14:21
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
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