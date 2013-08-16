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На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
Океан нуждается в защите
Рынок Казахстана наводнен поддельной продукцией, повсеместно нарушаются права покупателей. Но готовы ли государственные органы с этим бороться?
Закрывайте двери!
В Алматы растет число дорожных аварий, совершенных водителями средств индивидуальной мобильности
В Восточном Казахстане санитарные врачи советуют выбирать овощи и фрукты с маркировкой органического продукта
YuMi спасает джунгли
Атакуют… сверчки
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Неутешительными результатами закончилась месячная проверка АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций
В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным детям 366 миллионов тенге.
Еврокоды тормозят строительство
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Пропавшего павлодарца нашли в автомобиле на дне реки
Вливания набережную не спасают
Кому участок по сходной цене?
Деревья в… кодексе
Чтобы лес уберечь от пожаров
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Говорили открыто и откровенно
Вертолеты привлекли к тушению пожара под Астаной
Растет число беженцев
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
Дополнительные силы ДЧС двух областей направили на тушение пожара под Астаной
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Загоревшийся сухостой тушат в Астане
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Сохранять единство и идти вперед
Наполовину снижен тариф на воду в Алматинской области после проверки прокурорами
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Тернистый путь к знаниям
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

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