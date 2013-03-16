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Без заголовка
Конкурсы
16 марта 2013 г. 8:14
239
Конкурсы на 16.03.2013
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00:04
Казахстан готов увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов – Токаев
00:26
До 500 тыс. контейнеров в год намерен Казахстан увеличить грузопоток через ТМТМ
02:00
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
01:10
Экологи приглашают жителей Павлодара поучаствовать в общественных слушаниях
01:30
В области Жетысу с начала купального сезона погибли три человека
05:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
02:30
Дешевая российская пшеница обесценивает труд казахстанских фермеров
03:00
Здание Шымкентского городского инфекционного центра передано на баланс городской детской клинической больницы
03:30
Религиозное обучение на дому детей и подростков незаконно организовал житель Туркестана
04:00
В Семее члены Общественного совета предлагают выплачивать вознаграждение горожанам, сообщившим о вандалах, громящих городское имущество
04:30
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
05:30
В Мангистау повысилась стоимость сжиженного газа
01:10
Почему тонут экскаваторы
02:00
«Английский» пастух для отары
02:30
Города в лицах
02:00
Секреты старого серванта
01:40
Академия правоохранительных органов: история, достижения, планы
02:30
Подарила сладость жизни
06:00
Новое радиотехническое оборудование вручено сотрудникам «Семей орманы»
03:00
Взрастить северный овощ
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
13 июля 2023 г. 3:30
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
14 июля 2023 г. 10:01
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
14 июля 2023 г. 0:00
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
15 июля 2023 г. 0:43
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
13 июля 2023 г. 4:30
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
15 июля 2023 г. 19:30
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
15 июля 2023 г. 17:32
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
13 июля 2023 г. 5:30
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
15 июля 2023 г. 11:31
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
15 июля 2023 г. 18:56
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
14 июля 2023 г. 18:40
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
15 июля 2023 г. 10:22
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
14 июля 2023 г. 2:30
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
13 июля 2023 г. 21:22
Был в лагере беженцев – полиция об экстрадированном из Германии казахстанце
13 июля 2023 г. 18:14
В приехавшую на смертельное ДТП скорую врезалось авто в Петропавловске
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
23 июня 2023 г. 15:34
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
21 июня 2023 г. 3:30
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
23 июня 2023 г. 19:21
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
24 июня 2023 г. 20:03
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
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