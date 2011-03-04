ПопулярноеВсе
Педагог с большой буквы
Мудрый, добрый, человечный...
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Мостостроителям дан срок до сентября
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
В Алматы откроется детский научный музей
Карметкомбинат модернизируется
Посвящается певцу и композитору
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Шанырак под небесно-голубым флагом
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Конституционный закон Республики Казахстан
Перед лицом глобальных вызовов
Мир насекомых и опасные трюки: журналистам показали закулисье шоу цирка Cirque du Soleil в Астане
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]