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Без заголовка
Конкурсы
22 июля 2011 г. 7:51
64
Конкурсы на 22.07.2011
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00:00
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
01:30
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
01:00
Шесть миллионов тенге похищены в детском доме в области Абай
00:30
В лидерах – «Астана»
01:00
В сердце навсегда
09:22
В США вынесли вердикт по последнему бою Жумагулова в UFC
08:02
В Telegram в июле появятся сторис
10:40
Журналистам подарили квартиры от имени Касым-Жомарта Токаева
08:52
Хадж - 2023 может стать крупнейшим в истории
00:30
Чем богаты, тем гордимся
08:35
Трёхлетняя девочка лишилась пальца в детсаде Атырау
09:44
Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики РК
01:30
Главный консолидирующий фактор
09:48
Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы - Сочи
02:00
В контексте низкоуглеродной повестки
00:00
Полку докторов прибудет
09:52
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
09:59
Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
01:30
Но осталось озеро надежды
10:21
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
21 июня 2023 г. 3:30
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
20 июня 2023 г. 2:00
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
20 июня 2023 г. 3:00
Растет число беженцев
20 июня 2023 г. 8:00
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
21 июня 2023 г. 1:30
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
21 июня 2023 г. 11:53
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
20 июня 2023 г. 15:43
Первый в этом году случай конго-крымской лихорадки зарегистрировали в Кызылординской области
20 июня 2023 г. 16:15
Ликвидирован бушевавший 5 дней пожар в Коргалжынском заповеднике
20 июня 2023 г. 1:30
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников информации, просто они повысили требования к скорости ее доставки
20 июня 2023 г. 20:13
Тушение крупного пожара под Астаной продолжается
20 июня 2023 г. 9:48
1,5 года лишения свободы получил убивший бывшую жену алматинец
20 июня 2023 г. 19:47
Касым-Жомарт Токаев выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме
20 июня 2023 г. 11:56
В Минэкологии выявлены финансовые нарушения на 277 млн тенге – ВАП
20 июня 2023 г. 1:00
Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
20 июня 2023 г. 18:04
Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины
20 июня 2023 г. 8:18
В продаже близнецов подозревают кызылординку
20 июня 2023 г. 2:30
Борьба с «одиночеством»
20 июня 2023 г. 12:14
Второй день тушат пожар под Астаной
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
31 мая 2023 г. 2:00
Роль истории в жизни общества
31 мая 2023 г. 13:12
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
29 мая 2023 г. 14:15
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
30 мая 2023 г. 0:00
Тернистый путь к знаниям
30 мая 2023 г. 16:06
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
4 июня 2023 г. 13:03
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
1 июня 2023 г. 9:32
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
13 июня 2023 г. 14:21
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
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