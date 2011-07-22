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На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
Шесть миллионов тенге похищены в детском доме в области Абай
В лидерах – «Астана»
В сердце навсегда
В США вынесли вердикт по последнему бою Жумагулова в UFC
В Telegram в июле появятся сторис
Журналистам подарили квартиры от имени Касым-Жомарта Токаева
Хадж - 2023 может стать крупнейшим в истории
Чем богаты, тем гордимся
Трёхлетняя девочка лишилась пальца в детсаде Атырау
Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики РК
Главный консолидирующий фактор
Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы - Сочи
В контексте низкоуглеродной повестки
Полку докторов прибудет
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
Но осталось озеро надежды
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Растет число беженцев
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Первый в этом году случай конго-крымской лихорадки зарегистрировали в Кызылординской области
Ликвидирован бушевавший 5 дней пожар в Коргалжынском заповеднике
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников информации, просто они повысили требования к скорости ее доставки
Тушение крупного пожара под Астаной продолжается
1,5 года лишения свободы получил убивший бывшую жену алматинец
Касым-Жомарт Токаев выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме
В Минэкологии выявлены финансовые нарушения на 277 млн тенге – ВАП
Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины
В продаже близнецов подозревают кызылординку
Борьба с «одиночеством»
Второй день тушат пожар под Астаной
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Тернистый путь к знаниям
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

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