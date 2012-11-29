Без заголовка

Приказ министра образования и науки Республики КазахстанОб утверждении регламента электронной государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»Постановление правления Национального банка Республики КазахстанОб утверждении Правил учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей
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Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
Итоги года. Внешняя политика
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Два комитета хотят упразднить в МВД
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб