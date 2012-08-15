Без заголовка

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Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 июля 2012 года № 986 Об утверждении Правил выдачи и форм племенных свидетельств на все виды племенной продукции (материала) Постановление Правительства Республики Казахстан г. Астана, Үкімет Үйі от 1 июня 2012 года № 724 Об утверждении Правил присвоения статуса племенного животного Постановление Правительства Республики Казахстан г. Астана, Үкімет Үйі от 1 июня 2012 года № 731 О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 2 июня 2012 года № 734 Об утверждении Правил ведения Красной книги Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 2 июня 2012 года № 736 Об утверждении Правил содержания животных в неволе и полувольных условиях Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 4 июня 2012 года № 740 Об утверждении Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 июня 2012 года № 744 Об определении условий и механизмов предоставления гарантийных обязательств и поручительств по займам, выдаваемым субъектам индустриально-инновационной деятельности Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 июня 2012 года № 745 Об определении условий и механизмов финансирования, включая софинансирование, индустриально-инновационных проектов, лизингового финансирования субъектов индустриально-инновационной деятельности Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 7 июня 2012 года № 756 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 70 «Об утверждении Правил покупки электрической энергии у квалифицированных энергопроизводящих организаций» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 7 июня 2012 года № 757 Об утверждении Положения о порядке согласования ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 июня 2012 года № 762 О создании контрольно-пропускного пункта в казахстанской части Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 июня 2012 года № 764 Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на право занятия охранной деятельностью» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 июня 2012 года № 765 Об утверждении Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 июня 2012 года № 766 Об утверждении Типового положения о консультативно-совещательном органе по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 июня 2012 года № 767 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2011 года № 759 «Об утверждении Правил организации деятельности железнодорожных вокзалов» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 июня 2012 года № 768 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011–2015 годы» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 9 июня 2012 года № 771 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 1999 года № 1592 «Об установлении минимальных цен на алкогольную продукцию» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 9 июня 2012 года № 772 Об утверждении Правил проведения временного управления хлопкоперерабатывающей организацией Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 9 июня 2012 года № 773 Об утверждении Правил ведения количественно-качественного учета хлопка Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 июля 2012 года № 917 Об утверждении перечней и форм документов учета, сроков представления отчетности по вопросам соблюдения требований, предъявляемых к деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок, ведения мониторинга хлопкового рынка Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 июня 2012 года № 784 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2006 года № 726 «Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2002 года № 748 «Об утверждении Правил предоставления оралманам земельных участков для индивидуального жилищного строительства» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 июня 2012 года № 795 Об утверждении Правил оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 июня 2012 года № 796 Об утверждении Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 18 июня 2012 года № 798 Об утверждении Правил контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 18 июня 2012 года № 799 Об утверждении перечня видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 марта 2012 года № 127 О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 марта 2012 года № 128 Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию банковским холдингом, а также крупным участником банка, коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 марта 2012 года № 129 Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 марта 2012 года № 130 О внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 77 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 марта 2012 года № 131 О внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 79 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации накопительных пенсионных фондов» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 марта 2012 года № 132 Об утверждении Инструкции по добровольной ликвидации накопительных пенсионных фондов Постановление Правительства республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 января 2012 года № 172 Об утверждении норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя Содержание - скачать

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