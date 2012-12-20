Без заголовка

Приказы
Приказ министра культуры и информации Республики Казахстан Об утверждении количества обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании Приказ министра культуры и информации Республики Казахстан Об утверждении Типовых норм времени на работы по документационному обеспечению Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 мая 2012 года № 3-2/262 «Об утверждении объемов бюджетных субсидий, выделенных по регионам по направлениям государственной поддержки по видам племенной продукции (материала), а также годовой сметы распределения средств республиканскому племенному центру, племенному хозяйству по мясному птицеводству, племенному заводу по костанайской породе лошадей» Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Об утверждении Правил электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения аттестации и переаттестации технических экспертов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209 «Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил сохранения социального обеспечения, всех льгот и преимуществ при выходе на пенсию лиц, права которых иметь специальные звания и классные чины, а также носить форменную одежду упразднены Содержание - скачать