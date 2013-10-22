Без заголовка

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 2 августа 2013 года № 762 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 1539 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 2 августа 2013 года № 769 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1419 «Об утверждении Правил предоставления земельных участков, занятых территориальными водами, для строительства искусственных сооружений» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 2 августа 2013 года № 771 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 750 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 3 августа 2013 года № 779 Об утверждении Правил ведения реестра государственных услуг Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 августа 2013 года № 780 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2006 года № 155 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 августа 2013 года № 782 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 1295 «Об утверждении перечней карантинных объектов, чужеродных видов и особо опасных вредных организмов» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 августа 2013 года № 785 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 150 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2013 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на здравоохранение» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 августа 2013 года № 787 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2011 года № 134 «О Стратегическом плане Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011–2015 годы» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 августа 2013 года № 791 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 августа 2013 года № 795 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 6 августа 2013 года № 797 Об утверждении Правил взаимодействия Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг с центральными государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также услугодателями Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 6 августа 2013 года № 799 Об утверждении Правил отбора государственных услуг, подлежащих оказанию через центры обслуживания населения, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Содержание - скачать
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