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Конкурсы
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21 февраля 2012 г. 7:30
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Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
01:40
Заветы Учителя нации
00:45
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
01:30
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
01:00
Медиаграмотность – наше все в информационном океане современности
01:45
Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электрообогревателями?
00:15
Мухтар Ауэзов пионер казахстанского футбола?
08:46
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
00:30
История преодоления: как труд поднимает на ноги
01:36
Людмила Рудакова: жизнь в танце
01:29
Идеи хорошие, а дело хромает
00:00
Спидкубинг в Казахстане набирает обороты: об этом свидетельствуют результаты недавнего чемпионата Азии
01:25
Куа-Куа и сувениры
01:38
И смех, и слезы, и любовь
01:26
Мчал по острову поезд
08:13
Анвара Боранбаева освободили от должности главы "Казгеологии"
02:00
Видеть, думать, говорить
02:01
С казахским по жизни
02:03
Нас ждет реформа
02:04
Фестиваль станет традиционным
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
19 августа 2022 г. 19:32
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
19 августа 2022 г. 8:54
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
20 августа 2022 г. 9:05
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
19 августа 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
19 августа 2022 г. 16:20
Полиция начала проверку в Назарбаев Университете
19 августа 2022 г. 2:00
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
22 августа 2022 г. 13:44
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
19 августа 2022 г. 14:13
Солдат-срочник умер на заставе в Атырауской области
19 августа 2022 г. 0:00
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
19 августа 2022 г. 17:38
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане
21 августа 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
19 августа 2022 г. 1:45
Казахстанское кино хорошо представлено в мире. Но у нас есть извечная проблема – прокат
19 августа 2022 г. 9:17
Труп 23-летнего парня нашли на территории шахты в Акмолинской области
19 августа 2022 г. 20:10
Нет оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества Казахстана и России – Токаев
19 августа 2022 г. 0:45
О чем пишут на заборах разных стран?
19 августа 2022 г. 13:27
Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане
19 августа 2022 г. 0:00
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
19 августа 2022 г. 12:01
Спецоперация в Усть-Каменогорске: изъяты наркотики на 65 млн тенге
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
11 августа 2022 г. 10:41
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
27 июля 2022 г. 0:00
Дворец на разграбление
12 августа 2022 г. 12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
8 августа 2022 г. 19:17
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
28 июля 2022 г. 0:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
2 августа 2022 г. 11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16 августа 2022 г. 13:53
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
3 августа 2022 г. 16:40
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
4 августа 2022 г. 1:00
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Казахстанская правда
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