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Без заголовка
Конкурсы
7 мая 2011 г. 4:41
146
Конкурсы на 07.05.2011
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02:30
Откуда берет корни название города Костанай
05:30
Прекратить медвежью услугу
00:30
Платье, которое подарил Абай
01:00
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
00:00
Бурабайский Айболит
03:00
Кендама – это не бильбоке
02:00
Прокуратура Павлодарской области с начала года отменила госзакупок на 4 млрд тенге
01:30
Застрелил красавицу
03:30
О тоях, патриотизме и любви
08:00
Экономика сильная, но не силовая
07:00
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
04:00
Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
04:30
Не наступить на цифровые «грабли»
05:00
На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов
06:00
Аварии следовало ожидать
06:30
Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса
08:41
В аэропорту Астаны эвакуировали людей
07:30
Нейросети заговорили на казахском
03:15
Не оставить бы сугробы
01:43
В приоритете – олимпийские виды
21 февраля 2024 г. 6:00
Академия наук: миссия выполнима
23 февраля 2024 г. 16:04
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
21 февраля 2024 г. 5:30
Доверие основывается на справедливости
23 февраля 2024 г. 17:47
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
21 февраля 2024 г. 0:30
О точечной застройке и лазейках в законе
21 февраля 2024 г. 17:09
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
23 февраля 2024 г. 2:30
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
22 февраля 2024 г. 6:30
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
20 февраля 2024 г. 9:30
По вопросам электоральной системы
21 февраля 2024 г. 4:30
Давайте по-доброму
21 февраля 2024 г. 21:46
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
20 февраля 2024 г. 0:30
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
21 февраля 2024 г. 2:00
Сберечь Кольсай для потомков
20 февраля 2024 г. 2:30
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
20 февраля 2024 г. 1:00
Когда мороз не помеха
22 февраля 2024 г. 8:30
Знание государственного языка – долг каждого
20 февраля 2024 г. 0:00
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
22 февраля 2024 г. 2:00
О Джучи – без мифов
22 февраля 2024 г. 4:00
Меняя мир к лучшему
21 февраля 2024 г. 1:30
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
2 февраля 2024 г. 20:35
Зеленский позвонил Токаеву
29 января 2024 г. 6:00
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
2 февраля 2024 г. 19:42
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
16 февраля 2024 г. 3:00
Ответственность перед предками и потомками
2 февраля 2024 г. 18:41
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
7 февраля 2024 г. 18:20
Назначен заместитель управделами президента
2 февраля 2024 г. 19:03
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
9 февраля 2024 г. 12:58
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
2 февраля 2024 г. 20:13
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
2 февраля 2024 г. 16:55
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
2 февраля 2024 г. 19:27
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
1 февраля 2024 г. 10:36
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
2 февраля 2024 г. 20:00
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
13 февраля 2024 г. 17:46
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
16 февраля 2024 г. 2:30
Казахстан глазами американца в начале XX века
15 февраля 2024 г. 3:00
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
3 февраля 2024 г. 17:30
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
12 февраля 2024 г. 3:00
Время разъяснений о времени
17 февраля 2024 г. 19:06
Детский сад горел в Семее
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