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Конкурсы
Без заголовка
16 сентября 2011 г. 3:11
Конкурсы на 16.09.2011
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02:30
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
02:54
Закон Республики Казахстан
02:15
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
01:15
Жуткое убийство из прошлого
01:00
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
01:30
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
02:00
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
01:43
Собака-улыбака
00:42
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
01:45
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
00:36
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
02:45
Мой дом – неприступная крепость
00:39
Эхо дикого поля
00:32
Топтыгин пришел
01:29
Генерал-директор тяги 3-го ранга
03:30
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
03:45
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
08:34
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
00:35
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
01:38
Человек чести
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
8 июля 2022 г. 10:14
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
9 июля 2022 г. 13:19
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
8 июля 2022 г. 2:15
Новый тренер для чемпионки мира
8 июля 2022 г. 17:54
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
10 июля 2022 г. 10:02
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
12 июля 2022 г. 1:15
Конституционный суд: риски и ожидания
8 июля 2022 г. 1:00
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
8 июля 2022 г. 0:15
Сложный статус Каракалпакстана
8 июля 2022 г. 15:43
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
8 июля 2022 г. 1:15
Важно для Казахстана и тюркского мира
8 июля 2022 г. 0:00
«Черные лебеди» КТК
8 июля 2022 г. 0:30
"Говорящие" артефакты городища Культобе
9 июля 2022 г. 10:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
8 июля 2022 г. 2:30
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
10 июля 2022 г. 10:45
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
8 июля 2022 г. 1:30
Трагедия на Тенгизе
8 июля 2022 г. 10:37
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
17 июня 2022 г. 22:41
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
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Казахстанская правда
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