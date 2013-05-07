Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
"Старая гвардия" Казправды
Моцарт от бокса
Казахский Пушкин или второй после Абая
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол Северо-Казахстанской области
Алименты от осужденных
Прокуратурой области пресечена растрата свыше одного миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание по делу о пожаре и взрывах на военных складах под Таразом
Окна возможностей для региона
Пусть всех ждет ақ жол!
Долг платежом красен
Пример любви и верности
Геологоразведка: наращивать инвестиции
Счастья молодым!
Трудиться, торговать и страховать
Искусство – без границ
Онлайн-фестиваль #Наурыз2024 в TikTok
Реализация инициатив началась
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Президент предложил изменить герб Казахстана
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Берут одни, отдают другие
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]