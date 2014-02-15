Без заголовка

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилированияПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управлениеПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 608 «Об утверждении базовой структуры местного государственного управления Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
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