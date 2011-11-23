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Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Встречи регулярные, интерес взаимный
Равные права – сильное общество
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Гранты на подготовку кадров
Золото гребли лопатами
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Каждый кубометр на счету
Спасительная кнопка
Бакинский триумф Дияра Аманали
Первые шаги в профессию
Павлины украсили дорожную развязку
Скучать не приходится!
Казахстанцы выступили в Иордании
Новый медеплавильный завод построят в Балхаше
Маколей Калкин обсудил с Disney съемки продолжения «Один дома»
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Представители ОСДП обсудили вопросы здравоохранения с медиками Зеренды
Представители ОСДП провели встречу с работниками АО «КеденТрансСервис»
Кандидаты в депутаты от НПК встретились с механизаторами в СКО
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Дорога к звездам начинается на Земле
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
Песни, объединяющие поколения
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Тайное становится явным
Курултай: логика преемственности и ответственности
Продавать напрямую, без наценок
Бектенов проверил развитие логистического потенциала в Мангистау
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
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