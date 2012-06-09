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Конкурсы
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9 июня 2012 г. 4:32
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"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
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Сберечь самое ценное
02:30
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
01:45
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
01:30
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
03:00
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
04:00
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
01:47
Не надо стесняться!
12:55
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
02:15
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
02:45
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
01:15
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
02:00
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
03:30
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
03:45
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01:26
Небесная «ласточка»
01:35
Внутренние резервы для роста
01:33
Ответственность как правило
01:23
Школа Дианы
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
11 июня 2022 г. 10:14
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
11 июня 2022 г. 13:50
Два новых министерства появились в Казахстане
10 июня 2022 г. 9:38
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
11 июня 2022 г. 15:16
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
10 июня 2022 г. 0:45
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
10 июня 2022 г. 1:15
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
10 июня 2022 г. 2:15
Лошади особого назначения
11 июня 2022 г. 11:39
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
10 июня 2022 г. 1:30
Вышедшие из каменного молчания
10 июня 2022 г. 2:00
Область Абай: первые шаги
10 июня 2022 г. 16:48
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
10 июня 2022 г. 0:15
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
10 июня 2022 г. 14:47
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
10 июня 2022 г. 0:00
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
11 июня 2022 г. 14:33
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
10 июня 2022 г. 0:30
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
10 июня 2022 г. 12:50
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
18 мая 2022 г. 9:38
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
23 мая 2022 г. 13:48
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
20 мая 2022 г. 16:50
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Казахстанская правда
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