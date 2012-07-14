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Без заголовка
Конкурсы
14 июля 2012 г. 9:02
153
Конкурсы на 14.07.2012
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08:10
В Минтруда ответили на рассылку о введении компенсации за НДС
08:29
Свыше 1200 снегоуборочных машин вышли на улицы Астаны
08:49
Жибек Куламбаева выиграла 27-й титул ITF в карьере
09:42
Четыре человека погибли в двух ДТП на трассах ЗКО
10:41
У казахстанцев появилась возможность оформлять ДТП без полиции и суда
09:27
Число жертв землетрясений в Японии превысило 160
10:08
Построившим арендное жилье сельским работодателям возместят расходы
10:16
Недобросовестного казахстанского застройщика задержали в Москве
10:30
О новом назначении сообщили в генпрокуратуре
10:50
Работа ряда пригородных маршрутов приостановлена в Астане
11:11
Объявлены обладатели премии "Золотой глобус - 2024"
11:06
Детский омбудсмен взяла на контроль дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области
11:43
Какие классы перевели на "дистанционку" из-за непогоды в Астане
11:35
Девушка погибла при катании на капоте в ЗКО
11:17
Рыбакина поднялась в мировом рейтинге WTA
12:09
Наркодилера с кокаином задержали в Астане
12:22
Морозы усилятся в Казахстане в ближайшие дни
12:50
Геосканер нашел возможное местонахождение упавшего с людьми автобуса в Майкаине
12:48
Маулен Ашимбаев о выездах сенаторов в регионы: Поднимаемые вопросы важно учитывать в работе
13:06
Убытки на 90 млн тенге понесли павлодарские предприниматели
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
1 января 2024 г. 0:00
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
1 января 2024 г. 3:30
Пой, Сашка! Пой!
1 января 2024 г. 4:00
Журналисты в погонах
1 января 2024 г. 1:30
Огни большого города
1 января 2024 г. 4:30
Пусть сбудутся заветные мечты!
1 января 2024 г. 2:00
Зимняя сказка
1 января 2024 г. 3:00
Главное – душевное тепло
1 января 2024 г. 13:57
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
2 января 2024 г. 14:51
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
2 января 2024 г. 5:17
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
3 января 2024 г. 10:30
Президент сделал кадровое назначение
2 января 2024 г. 11:02
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
2 января 2024 г. 14:21
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
1 января 2024 г. 17:10
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словакии
2 января 2024 г. 12:46
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
1 января 2024 г. 16:06
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы
20 декабря 2023 г. 11:25
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
15 декабря 2023 г. 6:00
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
16 декабря 2023 г. 2:30
В борьбе за автономию и исконные земли
9 декабря 2023 г. 11:58
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
14 декабря 2023 г. 1:00
Шынгыз-хан и генеалогия
16 декабря 2023 г. 2:00
Веками храня единство народа
21 декабря 2023 г. 2:00
Дом мамы, для тех, кому тяжело
23 декабря 2023 г. 17:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
23 декабря 2023 г. 19:00
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
20 декабря 2023 г. 0:30
Через тернии к звездам
22 декабря 2023 г. 0:00
Алдар Косе и все-все-все
22 декабря 2023 г. 19:49
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
16 декабря 2023 г. 4:00
Как шла борьба за независимость
22 декабря 2023 г. 19:58
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
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Казахстанская правда
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