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Конкурсы
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6 декабря 2011 г. 9:37
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8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
8 июня 2022 г. 12:58
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
7 июня 2022 г. 0:15
Наука как решающий фактор развития Казахстана
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
9 июня 2022 г. 16:33
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
7 июня 2022 г. 14:36
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
7 июня 2022 г. 1:00
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
9 июня 2022 г. 14:26
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
8 июня 2022 г. 1:00
Поддержка казахстанцев и развитие страны
8 июня 2022 г. 0:15
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
8 июня 2022 г. 0:30
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
11 июня 2022 г. 10:14
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
7 июня 2022 г. 0:30
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
8 июня 2022 г. 1:15
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
7 июня 2022 г. 3:15
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
18 мая 2022 г. 9:38
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
16 мая 2022 г. 12:55
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
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Казахстанская правда
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