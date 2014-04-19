Без заголовка

Постановления
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Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» № 2 от 18 июня 2004 года (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан № 1 от 21 апреля 2011 года) Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан О некоторых вопросах лицензирования деятельности по перевозке грузов железнодорожным транспортом Постановление Правительства Республики Казахстан О введении временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных металлов Содержание - скачать

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