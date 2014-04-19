Без заголовка

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан«О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» № 2 от 18 июня 2004 года (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан № 1 от 21 апреля 2011 года)Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО некоторых вопросах лицензирования деятельности по перевозке грузов железнодорожным транспортомПостановление Правительства Республики КазахстанО введении временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных металлов
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