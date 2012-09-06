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Конкурсы
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6 сентября 2012 г. 4:33
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12:30
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
00:00
Новая стратегия независимого Казахстана
00:30
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
09:03
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
00:15
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
06:45
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
09:35
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
00:00
Красота спасет мир
00:00
События трагического января: ставим точку?
00:00
Спорту все возрасты покорны
00:00
Зеленую улицу мастерам!
00:00
Время подвести итоги
06:30
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
06:00
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
06:15
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
08:00
Взвешенный вариант внешней политики
07:15
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
08:45
В чем отличие Национального курултая от НСОД, рассказала Бану Нургазиева
08:40
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
07:00
Новый аким Алматинской области встретился с жителями сел и городов региона
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
14 июня 2022 г. 5:00
Как отразится на Казахстане создание новых областей
15 июня 2022 г. 14:52
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
14 июня 2022 г. 5:30
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
15 июня 2022 г. 0:45
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
14 июня 2022 г. 9:48
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
14 июня 2022 г. 6:15
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
14 июня 2022 г. 13:37
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
15 июня 2022 г. 1:15
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
14 июня 2022 г. 19:45
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
14 июня 2022 г. 7:35
Власть сильна народом
16 июня 2022 г. 1:30
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
17 июня 2022 г. 22:08
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
16 июня 2022 г. 2:00
Секретные материалы казахстанских недропользователей
14 июня 2022 г. 7:15
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
23 мая 2022 г. 13:48
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
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Казахстанская правда
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