Без заголовка

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 18 ноября 2011 года № 1353
Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 7 декабря 2011 года № 1479
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650 «Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам»
Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2011 года № 77/143
Об отмене регистрации партийного списка Партии «Руханият»
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