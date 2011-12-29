Без заголовка

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Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2011 года № 1353 Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 1479 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650 «Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана от 28 декабря 2011 года № 77/143 Об отмене регистрации партийного списка Партии «Руханият» Содержание - скачать

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