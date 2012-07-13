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Конкурсы
Без заголовка
13 июля 2012 г. 6:45
Конкурсы на 13.07.2012
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01:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
00:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
02:30
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
01:15
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
02:00
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
00:45
Неравенство – качество роста национальных экономик
02:45
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
01:45
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
01:30
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
00:44
Город отмечает день рождения
00:42
Дань уважения матери
00:46
Не утонуть в водовороте проблем
01:22
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
00:48
В завершение сезона
01:25
Высокая миссия курултая
01:24
КазНУ вручили сертификат QS WUR
01:16
Напрямую: вопрос – ответ
01:17
В добрый путь!
01:19
Пространство для диалога
01:18
Здравоохранение на подъеме
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
13 июня 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
13 июня 2022 г. 8:12
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
14 июня 2022 г. 5:00
Как отразится на Казахстане создание новых областей
15 июня 2022 г. 14:52
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
13 июня 2022 г. 10:02
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
13 июня 2022 г. 2:15
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
13 июня 2022 г. 12:50
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
14 июня 2022 г. 5:30
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
13 июня 2022 г. 11:43
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
13 июня 2022 г. 0:15
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
13 июня 2022 г. 1:15
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
15 июня 2022 г. 0:45
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
14 июня 2022 г. 9:48
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
13 июня 2022 г. 0:00
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
14 июня 2022 г. 6:15
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
23 мая 2022 г. 13:48
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
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Казахстанская правда
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