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Без заголовка
Конкурсы
15 июня 2013 г. 6:44
58
Конкурсы на 15.06.2013
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00:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
00:00
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
00:00
Чем богаты, тем и рады
00:00
О пожарах и не только
00:00
Когда налог не впрок
00:00
Оркестр без дирижера
00:30
Дать импульс развитию языка
00:30
Акбаур: тайна древних мастеров
01:00
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
01:00
Бесплатная курица в кредитной мышеловке
01:00
За новыми впечатлениями
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
17 июля 2023 г. 21:02
Месси назвал дату дебюта за американский клуб
20 июля 2023 г. 4:30
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
17 июля 2023 г. 1:30
Пилотный проект для таксистов и курьеров исключит ошибки в исчислении и уплате налогов
17 июля 2023 г. 9:01
Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области
19 июля 2023 г. 7:00
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
18 июля 2023 г. 0:30
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
17 июля 2023 г. 0:00
Шерхан Арыстан стал обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023»
20 июля 2023 г. 2:00
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
21 июля 2023 г. 21:03
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
18 июля 2023 г. 0:00
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
19 июля 2023 г. 8:00
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
17 июля 2023 г. 9:48
2 женщины получили переломы из-за падения лифта в музее АЛЖИР
17 июля 2023 г. 2:00
Плата за воду в Шымкенте осталась прежней, однако резко снизились гарантии ее бесперебойной подачи
21 июля 2023 г. 18:57
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
17 июля 2023 г. 1:00
В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года
17 июля 2023 г. 0:30
Петропавловский театр танца Sensitive стал победителем международного фестиваля Sea Sun Festival в испанском городе Льорет-де-Мар
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
24 июня 2023 г. 20:03
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
30 июня 2023 г. 8:22
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
24 июня 2023 г. 10:56
Новый документ на жильё появится в Казахстане
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
6 июля 2023 г. 1:30
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
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Казахстанская правда
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