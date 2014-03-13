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Без заголовка
Конкурсы
13 марта 2014 г. 23:00
261
Конкурсы на 14.03.2014 -
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10 июня 2025 г. 16:52
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
8 июня 2025 г. 13:51
Назначен новый министр обороны Казахстана
14 июня 2025 г. 1:00
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
10 июня 2025 г. 17:13
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
8 июня 2025 г. 16:41
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
11 июня 2025 г. 6:00
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
10 июня 2025 г. 18:32
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
9 июня 2025 г. 14:35
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
10 июня 2025 г. 1:00
Восточный путь Турсуна Султанова
11 июня 2025 г. 11:56
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
10 июня 2025 г. 22:38
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
11 июня 2025 г. 0:00
Мировой успех художника из Петропавловска
12 июня 2025 г. 5:00
ИИ управляет природными рисками
8 июня 2025 г. 14:10
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
8 июня 2025 г. 14:05
Назначен советник Главы государства
14 июня 2025 г. 3:30
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
10 июня 2025 г. 18:13
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
13 июня 2025 г. 11:00
Новый завод открыли в Атырау
10 июня 2025 г. 19:08
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
13 июня 2025 г. 2:00
Под сенью Вечно Синего Неба
5 июня 2025 г. 4:00
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
4 июня 2025 г. 2:31
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
16 мая 2025 г. 15:15
В Казахстане резко изменится погода
17 мая 2025 г. 9:00
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
16 мая 2025 г. 19:48
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
23 мая 2025 г. 16:42
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
7 июня 2025 г. 19:30
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
21 мая 2025 г. 19:56
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
19 мая 2025 г. 17:57
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
21 мая 2025 г. 10:06
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
26 мая 2025 г. 11:08
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
23 мая 2025 г. 10:26
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
19 мая 2025 г. 8:44
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
20 мая 2025 г. 9:16
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
23 мая 2025 г. 0:30
Тайны городского парка
26 мая 2025 г. 9:07
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
20 мая 2025 г. 15:04
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
4 июня 2025 г. 11:05
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
5 июня 2025 г. 10:14
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
7 июня 2025 г. 12:30
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
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