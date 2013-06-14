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Без заголовка
Конкурсы
14 июня 2013 г. 2:36
44
Конкурсы на 14.06.2013
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00:30
Бездомных животных в Карагандинской области решено содержать не в приютах, а в… контейнерах
03:00
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
01:00
Пользователям социального такси отказали в перевозках, предложив взамен услуги деньги
00:48
Консерватизм креативом не испортишь
04:30
Наказание за вандализм и порчу чужого имущества ужесточили в Казахстане
00:43
Кто поддержит бизнес-вумен?
00:51
Верны присяге и служебному долгу
00:00
В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов
00:50
Позарились на чужое
00:53
Пришло смирение, а боль осталась
02:00
Десятки жителей Шымкента потеряли деньги и надежду получить обещанную высокооплачиваемую работу в Турции
00:54
Знания – сила
00:46
Дело всей ее жизни
00:44
Отходы – в удобрения
00:40
Покер за 24 минуты
00:56
Путеводная звезда Суриям
00:42
В руках – лопаты, в сердцах – добро
03:30
Госбюджет – это деньги налогоплательщиков. А потому представители общественности могут осуществлять контроль его расходования
02:30
Необходимость в новом формате управления жилищным фондом сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Но вопросы остаются
01:30
Почти вдвое увеличен срок отработки для врачей, прибывших в Костанайскую область и получивших подъемные
5 января 2023 г. 10:31
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
4 января 2023 г. 10:41
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
4 января 2023 г. 10:58
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
4 января 2023 г. 10:28
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
4 января 2023 г. 10:21
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
4 января 2023 г. 16:46
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
5 января 2023 г. 11:25
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
5 января 2023 г. 11:21
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
5 января 2023 г. 11:34
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
6 января 2023 г. 18:37
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
4 января 2023 г. 19:12
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
4 января 2023 г. 10:35
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
6 января 2023 г. 18:09
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
3 января 2023 г. 11:51
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
6 января 2023 г. 18:26
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
4 января 2023 г. 10:12
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
6 января 2023 г. 12:55
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
4 января 2023 г. 19:30
Токаев дал поручения новым министрам
5 января 2023 г. 12:31
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
6 января 2023 г. 13:26
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
1 января 2023 г. 0:00
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
11 декабря 2022 г. 15:19
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
13 декабря 2022 г. 15:05
Названы самые загрязненные города Казахстана
14 декабря 2022 г. 9:59
У акимов станет больше заместителей
11 декабря 2022 г. 11:03
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
22 декабря 2022 г. 0:33
Закон Республики Казахстан
14 декабря 2022 г. 10:05
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
11 декабря 2022 г. 18:15
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
21 декабря 2022 г. 1:30
Коммунальная ломка
11 декабря 2022 г. 9:56
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
31 декабря 2022 г. 19:03
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
11 декабря 2022 г. 19:16
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
31 декабря 2022 г. 11:09
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
29 декабря 2022 г. 19:28
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
23 декабря 2022 г. 18:00
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
12 декабря 2022 г. 0:30
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общественным деятелем и ученым
20 декабря 2022 г. 2:00
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
13 декабря 2022 г. 10:14
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
13 декабря 2022 г. 15:26
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
30 декабря 2022 г. 17:35
Токаев подписал поправки в конституционные законы
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Казахстанская правда
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