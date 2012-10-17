Конкурсы
ПопулярноеВсе
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казахстане
Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли
Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях
Перспективы и основы тюркской интеграции
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?
Жемчуг добудут аграрии
Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.
Истина где-то рядом
Ох уж эти госзакупки
Мы – в городе, а город – в нас
Звездная неделя в Астане
Добродетель не запачкать клеветой
Мечты сбываются!
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Импульс для нового центра
«Беркутам» нет равных
Природа в огне
Лучшего – детям!
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Женщину-юриста убили в Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
Как я училась правильно замуж ходить
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]