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Без заголовка
Конкурсы
14 августа 2012 г. 8:01
257
Конкурсы на 14.08.2012
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08:13
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
01:32
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
02:00
Газовый долгострой
01:00
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
00:25
«Уэмбли» для сельчан
02:30
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
03:00
Принцип недоверия
03:30
Около 100 случаев мошенничества выявлено во время акции Hi-tech
06:00
Риса меньше сажать не будем
05:30
Семейных дебоширов возьмут под контроль
04:00
За последние два года предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств
06:30
В шаге от разорения
05:00
«Я прививки не боюсь...»
10:18
Казахстанцы смогут добровольно отказаться от займов и микрокредитов
04:30
Укрепление единства
08:58
Снежная и тёплая зима ожидается в Казахстане
03:05
Аудит проверил стройку
12:11
Важно снижать закредитованность населения - Маулен Ашимбаев
09:26
Сколько человек попало в больницу после пожара в алматинском хостеле
02:00
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
24 ноября 2023 г. 0:00
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
23 ноября 2023 г. 21:56
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
24 ноября 2023 г. 17:23
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 19:57
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
24 ноября 2023 г. 19:31
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
24 ноября 2023 г. 18:30
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
25 ноября 2023 г. 18:58
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
24 ноября 2023 г. 17:49
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
24 ноября 2023 г. 16:56
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
24 ноября 2023 г. 18:42
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
24 ноября 2023 г. 18:16
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
23 ноября 2023 г. 17:16
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
24 ноября 2023 г. 19:08
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
23 ноября 2023 г. 16:44
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
25 ноября 2023 г. 12:48
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
25 ноября 2023 г. 14:45
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
25 ноября 2023 г. 16:00
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
25 ноября 2023 г. 12:20
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
25 ноября 2023 г. 16:35
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
25 ноября 2023 г. 13:57
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
8 ноября 2023 г. 2:58
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
2 ноября 2023 г. 10:29
Сколько этносов проживает в Казахстане
3 ноября 2023 г. 8:01
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
1 ноября 2023 г. 2:30
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
3 ноября 2023 г. 3:30
Общайтесь и не стесняйтесь!
3 ноября 2023 г. 13:52
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
3 ноября 2023 г. 14:08
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
10 ноября 2023 г. 3:00
А началось все с песен Абая
10 ноября 2023 г. 2:00
К братьям казахам – с любовью из Якутии
8 ноября 2023 г. 7:13
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
20 ноября 2023 г. 8:37
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
15 ноября 2023 г. 4:00
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
10 ноября 2023 г. 0:37
«Сначала шахматы, а потом азбука»
1 ноября 2023 г. 4:30
Подвиг снайпера Курбатовой
17 ноября 2023 г. 1:40
Даулет Турлыханов – герой своего времени
11 ноября 2023 г. 11:05
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
17 ноября 2023 г. 20:58
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
17 ноября 2023 г. 22:23
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
18 ноября 2023 г. 9:48
Даулет Турлыханов защищал честь нации
17 ноября 2023 г. 20:40
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
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