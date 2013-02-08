меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
В мире
Спорт
USD, 460,17
USD 460,17
RUB, 4,89
RUB 4,89
EUR, 496,48
EUR 496,48
Без заголовка
Конкурсы
8 февраля 2013 г. 7:09
263
Конкурсы на 08.02.2013
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:00
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
00:30
Атакуют боевые хомячки
01:00
Парадоксы автомобильного рынка
01:30
По маршруту недовольства
02:00
Почему школы не готовы к новому учебному сезону?
00:00
«Не можешь делать – не берись!»
00:00
Синяя птица
00:30
Ярмарки согдийские краски
00:30
Основа модернизации общества
01:00
Технологии в помощь
00:42
Испытание легализацией
01:00
Мягкая сила KazAID
01:10
Исцеляющая сила искусства
01:30
Школы мечты – реальность
01:20
Указ Главы государства
01:30
К высочайшим стандартам
01:40
Указ Главы государства
02:30
Усилить позитивный импульс
02:00
Культурные узы крепчают
02:00
Дороги большого города
26 августа 2023 г. 9:00
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
22 августа 2023 г. 0:30
«Ордабасы» упрочил лидерство
22 августа 2023 г. 11:39
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
21 августа 2023 г. 22:17
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
21 августа 2023 г. 1:30
Оазис на дне Арала
26 августа 2023 г. 13:30
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
23 августа 2023 г. 1:00
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
21 августа 2023 г. 3:00
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
22 августа 2023 г. 2:30
В бассейн за здоровьем
22 августа 2023 г. 17:38
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
22 августа 2023 г. 1:00
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
25 августа 2023 г. 2:00
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
22 августа 2023 г. 21:30
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
25 августа 2023 г. 22:56
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
25 августа 2023 г. 2:30
Как выучить язык и обрести друзей
22 августа 2023 г. 16:25
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
23 августа 2023 г. 9:52
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
25 августа 2023 г. 21:58
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
21 августа 2023 г. 17:45
Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
4 августа 2023 г. 12:13
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
29 июля 2023 г. 9:44
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
31 июля 2023 г. 14:45
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
31 июля 2023 г. 17:22
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
2 августа 2023 г. 16:59
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
9 августа 2023 г. 12:47
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
4 августа 2023 г. 17:53
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
4 августа 2023 г. 16:39
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
3 августа 2023 г. 15:39
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
10 августа 2023 г. 20:42
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
4 августа 2023 г. 18:47
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
1 августа 2023 г. 1:00
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
31 июля 2023 г. 18:00
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
4 августа 2023 г. 17:46
Антикор ищет волонтеров
4 августа 2023 г. 15:56
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Новости СМИ2
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]