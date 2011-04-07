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Без заголовка
Конкурсы
7 апреля 2011 г. 0:46
214
Конкурсы на 07.04.2011
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11:50
Бывший футболист сборной Румынии предположил, почему Роналду не завершает карьеру
09:18
День работников водного хозяйства отмечают в Казахстане
10:11
Женщина отсудила деньги у отеля за перелом ноги в Астане
08:47
Cоздана система ИИ, способная точно выявлять аутизм по ЭЭГ
08:05
Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Азии по дзюдо
09:12
Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах
08:56
Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Сербии
08:19
Группу вымогателей задержали в области Улытау
10:00
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
10:23
Единственное природное озеро исчезает в Сицилии
11:32
Июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений
10:29
Финансирование ревкомиссии Алматы уменьшат – Госаудит
12:11
Около 400 музыкантов выступили на гала-концерте в честь национального Дня домбры
09:44
Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании
11:08
Чем грозит удешевление полиса обязательного страхования работников от несчастных случаев для фермеров – АРРФР
10:57
Сенатор Булавкина высказалась о подписанном президентом законе против лудомании
09:35
Почти 5 млрд тенге субсидий похитили и выборочно выплатили в Алматинской области
12:00
Бектенов указал на проблему проезда самосвалов на дорогах общего пользования
11:26
Премьер поручил акиматам оперативно устранять нарушения при дорожных работах
10:40
В Казахстане появился Национальный день книги
4 июля 2024 г. 4:53
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
5 июля 2024 г. 18:56
Три человека погибли в воинской части в Арысе
2 июля 2024 г. 7:57
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
3 июля 2024 г. 15:35
Сколько в Казахстане проживает людей
4 июля 2024 г. 4:32
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
2 июля 2024 г. 0:00
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
3 июля 2024 г. 1:00
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
5 июля 2024 г. 14:17
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
2 июля 2024 г. 17:32
Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане
3 июля 2024 г. 0:30
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
3 июля 2024 г. 2:00
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
2 июля 2024 г. 17:47
Елена Рыбакина стартовала с уверенной победы на Уимблдоне
2 июля 2024 г. 1:45
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
2 июля 2024 г. 15:00
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подозреваемую отпустили домой
2 июля 2024 г. 15:52
Подписать трудовой договор стало возможным через eGov Mobile
2 июля 2024 г. 2:18
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
2 июля 2024 г. 20:38
Лидеры Казахстана и Китая вместе поужинали в Астане
2 июля 2024 г. 0:35
За неуплату налогов последуют большие штрафы
2 июля 2024 г. 3:20
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
2 июля 2024 г. 11:11
Китай установил мировые рекорды при строительстве транспортного коридора
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
12 июня 2024 г. 4:00
Преодоление. Пять лет созидания
13 июня 2024 г. 0:35
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
24 июня 2024 г. 18:08
Токаев переговорил по телефону с Путиным
22 июня 2024 г. 1:00
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
29 июня 2024 г. 4:30
Строительные рынки переезжают за город
22 июня 2024 г. 6:00
Судебное реформирование: реалии и перспективы
15 июня 2024 г. 3:00
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
25 июня 2024 г. 10:35
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
20 июня 2024 г. 4:30
Большую зачистку «мертвых душ» провели в Костанайской области
22 июня 2024 г. 17:30
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
18 июня 2024 г. 17:35
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
15 июня 2024 г. 18:00
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
28 июня 2024 г. 1:00
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
21 июня 2024 г. 15:26
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
29 июня 2024 г. 4:02
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
26 июня 2024 г. 1:30
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
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Казахстанская правда
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