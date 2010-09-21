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Конкурсы
21 сентября 2010 г. 3:49
Конкурсы на 21.09.2010
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02:01
Закон Республики Казахстан
00:00
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
00:30
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
02:00
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
02:30
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
01:30
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
01:00
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
03:00
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
02:01
Закон Республики Казахстан
02:01
Закон Республики Казахстан
01:49
Цвет в главной роли
01:51
Погружение в чудный мир истории
05:00
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих европейских стран
01:57
Обращение к национальным корням
01:30
Какой портрет – такой тираж!
01:46
Неожиданностей еще хватает
05:30
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 1920-х годов в Казахстане, о бедственном положении беспризорных детей
01:53
Сельский инструктор – важное звено
01:45
Общее литературное пространство
01:52
С теплотой к теплоснабжению
27 ноября 2022 г. 13:59
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
25 ноября 2022 г. 11:21
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
25 ноября 2022 г. 15:16
Министры четырёх стран встретились в Актау
25 ноября 2022 г. 8:17
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
26 ноября 2022 г. 20:34
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
25 ноября 2022 г. 22:50
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
26 ноября 2022 г. 8:21
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
26 ноября 2022 г. 16:01
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
26 ноября 2022 г. 13:02
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
27 ноября 2022 г. 15:38
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
25 ноября 2022 г. 13:23
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
25 ноября 2022 г. 10:51
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
25 ноября 2022 г. 9:17
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
27 ноября 2022 г. 14:57
Локдаун возвращается в Китай
26 ноября 2022 г. 14:01
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
26 ноября 2022 г. 11:10
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
26 ноября 2022 г. 12:08
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
27 ноября 2022 г. 10:46
Полиция прокомментировала митинг в столице
26 ноября 2022 г. 11:06
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
25 ноября 2022 г. 2:00
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
4 ноября 2022 г. 17:43
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
12 ноября 2022 г. 0:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
12 ноября 2022 г. 0:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
4 ноября 2022 г. 19:40
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
12 ноября 2022 г. 0:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
2 ноября 2022 г. 19:23
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
4 ноября 2022 г. 19:51
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
4 ноября 2022 г. 19:58
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
4 ноября 2022 г. 23:01
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
10 ноября 2022 г. 0:30
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
7 ноября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
16 ноября 2022 г. 19:57
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
18 ноября 2022 г. 18:41
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
10 ноября 2022 г. 17:55
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
4 ноября 2022 г. 19:16
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
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Казахстанская правда
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