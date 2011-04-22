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Без заголовка
Конкурсы
22 апреля 2011 г. 5:12
300
Конкурсы на 22.04.2011
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00:35
Руководитель управления городского акимата задержан по подозрению в получении взятки
03:00
Страсти вокруг бюджета
04:00
Село городского масштаба
01:30
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
01:00
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
03:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
02:30
Яркая звезда по имени Магжан
02:00
Добродетель священна во все времена
04:30
Служить государству и качать колыбель
05:00
Дави на газ
00:30
Миссия выполнима
02:30
Венец правовой пирамиды
00:30
Трансформация СМИ: как сохранить газеты?
03:00
Ботайцы у истоков евразийской моды
08:11
Четыре человека пострадали при ЧП на заправке в ВКО, двое находятся в реанимации
04:00
От армии до вуза – один шаг
08:31
Какие пособия и на сколько вырастут с июля в Казахстане
04:00
Пой и танцуй, Сабантуй!
03:30
Духовные начала
03:30
Торжество иллюзий
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
16 июня 2023 г. 4:00
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
16 июня 2023 г. 3:00
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
16 июня 2023 г. 2:00
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
16 июня 2023 г. 5:00
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
16 июня 2023 г. 3:30
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
16 июня 2023 г. 14:15
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
16 июня 2023 г. 1:30
Свыше 30 тыс. уникальных кинодокументов, почти 200 тыс. фотографий и более 18 тыс. звукозаписей хранится в фонде Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи
16 июня 2023 г. 1:00
Фестиваль этнической музыки THE SPIRIT OF TENGRI давно шагнул за музыкальные рамки
16 июня 2023 г. 2:30
В Алматы открыли памятник народному артисту Казахстана, участнику Великой Отечественной войны Юрию Борисовичу Померанцеву
16 июня 2023 г. 8:10
Учитель мечети избил двух мальчиков в Шымкенте
16 июня 2023 г. 19:49
Задержана преступная группа, похищавшая продукцию с Аксуского завода ферросплавов (видео)
16 июня 2023 г. 4:30
Как констатируют врачи, за последние пять лет заболеваемость органов пищеварения у детей и подростков увеличилась в три раза. Виной тому – неправильное питание
16 июня 2023 г. 14:37
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
16 июня 2023 г. 9:19
Даниал Ахметов освобожден от должности акима ВКО
16 июня 2023 г. 21:50
Социальный эксперимент: реакцию казахстанцев на закладку "наркотиков" проверила полиция (видео)
16 июня 2023 г. 15:03
Задержан заместитель акима Павлодара
16 июня 2023 г. 5:30
Семьи погибших сотрудников лесничества в области Абай получили квартиры в Семее
16 июня 2023 г. 20:45
18 млн тенге выманили мошенники у детей предпринимательницы в Кокшетау
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
24 мая 2023 г. 4:00
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
25 мая 2023 г. 8:33
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
31 мая 2023 г. 2:00
Роль истории в жизни общества
25 мая 2023 г. 0:00
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
31 мая 2023 г. 13:12
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
29 мая 2023 г. 14:15
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
25 мая 2023 г. 10:30
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
30 мая 2023 г. 16:06
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
30 мая 2023 г. 0:00
Тернистый путь к знаниям
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
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