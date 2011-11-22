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Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
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Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
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Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
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Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
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Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
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