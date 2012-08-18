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Без заголовка
Конкурсы
18 августа 2012 г. 8:24
203
Конкурсы на 18.08.2012
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03:00
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
01:30
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
02:00
Банк и кредит. Как бы басня
02:30
В Астане открылся сезон автомотоспорта
03:30
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
04:30
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
04:00
В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка
05:00
Чемпионат отваги, духа и добра
05:30
В Казахстане последний звонок прозвенел для 172 тыс. выпускников 11-х классов
08:55
Смертельное ДТП в Актюбинской области: скончался ещё один пострадавший
02:35
Несвободная зона?
04:30
Не будет скуки, если заняты руки!
04:30
Вот так ботулизм!
03:40
Вьюга заглянула в дверь
03:00
Символ отчего дома
04:00
Норки счет любят
05:00
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 1 июня 2023 года № 18-НП
03:30
Патриотизм начинается с Флага
05:00
Цвета родного неба
04:00
Мечта, отлитая в бронзе
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
26 мая 2023 г. 1:00
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
26 мая 2023 г. 21:02
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
26 мая 2023 г. 1:30
Музей вернул народу имена
26 мая 2023 г. 3:00
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
26 мая 2023 г. 17:36
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
27 мая 2023 г. 8:01
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
26 мая 2023 г. 18:58
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
26 мая 2023 г. 21:12
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
26 мая 2023 г. 20:15
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
27 мая 2023 г. 14:36
Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание
26 мая 2023 г. 4:30
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
26 мая 2023 г. 4:00
Запланированная неэффективность
27 мая 2023 г. 19:34
В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи
26 мая 2023 г. 11:25
Природный пожар в Абайской области локализован
26 мая 2023 г. 20:38
Али Кабдулла нокаутировал бразильца в престижном промоушне
26 мая 2023 г. 18:29
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
27 мая 2023 г. 8:09
Международные эксперты оценили кредитный рейтинг Казахстана
26 мая 2023 г. 19:59
"Приоритет нужно отдавать насыщению внутреннего рынка" – Смаилов
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
18 мая 2023 г. 15:55
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
5 мая 2023 г. 0:30
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
6 мая 2023 г. 4:00
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
6 мая 2023 г. 5:30
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
22 мая 2023 г. 1:30
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
6 мая 2023 г. 19:09
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
5 мая 2023 г. 18:03
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
24 мая 2023 г. 4:00
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
4 мая 2023 г. 11:19
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
18 мая 2023 г. 14:21
Осужденная совершила побег в Алматинской области
16 мая 2023 г. 14:19
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
6 мая 2023 г. 13:02
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
6 мая 2023 г. 9:50
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Казахстанская правда
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