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Конкурсы
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29 июля 2011 г. 8:34
Конкурсы на 29.07.2011
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10:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
09:39
Казахский боксер оформил два нокдауна и нокаут в андекарде «Канело» — Бивол
09:15
Мощный взрыв прогремел в столице Кубы. Погибли порядка 30 человек
09:30
Зеленский высказался о визите Байдена в Киев
10:00
"Китай выпустил вирус геморрагической лихорадки во время Олимпийских игр": новый фейк появился в Сети
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
1 мая 2022 г. 8:40
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
1 мая 2022 г. 20:12
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
4 мая 2022 г. 11:35
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
3 мая 2022 г. 13:52
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
2 мая 2022 г. 20:05
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
1 мая 2022 г. 10:02
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
4 мая 2022 г. 8:38
Болат и его команда
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
3 мая 2022 г. 0:15
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
1 мая 2022 г. 14:20
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
3 мая 2022 г. 14:25
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
5 мая 2022 г. 20:18
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
3 мая 2022 г. 7:52
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
1 мая 2022 г. 8:28
Двухлетний ребенок застрял в оросительной трубе в Кентау – видео
4 мая 2022 г. 11:16
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
12 апреля 2022 г. 18:32
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
18 апреля 2022 г. 0:03
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
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Казахстанская правда
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