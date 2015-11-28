​Без заказов не сидим

Прошло меньше года, и предприятие уже стало активным участником государственной программы «Доступное жилье-2020», поставляя вост­ребованные на строительном рынке качественные железобетонные изделия. Сегодня комбинат производит до 25 наименований продукции, изготовленной с применением новой технологии непрерывного безопалубочного формования. А также сваи, колонны, лифтовые шахты, бордюрные камни и другие нестандартные элементы для строительства жилых домов. «Без заказов мы не сидим, в основном к нам обращаются частные компании региона», – говорит директор ТОО «КИС-Актау» Алмас Сатанов.

Профинансировал строительство комбината производственной мощностью до 100 тыс. кв. м жилья в год фонд «Даму» по программе «Даму – Өндіріс-2». Компания уже выпустила продукции более чем на 350 млн тенге, на предприятии создано 80 рабочих мест.