Бездомных животных в Астане будут уничтожать

Разработаны правила содержания кошек и собак в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата.
"Основным принципом их разработки является обеспечение безопасности граждан и профилактика инфекционных заболеваний", – отметили в мэрии.
В частности, теперь жители столицы должны регистрировать своих домашних животных; это можно сделать в любой ветеринарной клинике. Ветцентры, в свою очередь, должны передавать информацию в КГП на ПХВ "Астана ветсервис" для формирования единой базы идентификации собак и кошек. Также владельцы питомцев обязаны производить вживление микрочипа, что позволит упорядочить мониторинг информации о животных, отслеживать эпидемиологическую ситуацию в столице.
Кроме того, на сессии маслихата руководитель управления сельского хозяйства Асет Курмангалиев представил правила отлова и уничтожения собак и кошек. Так, в Астане все отловленные бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания. Невостребованные животные подлежат уничтожению по истечении трех календарных дней после опубликования информации на сайте специализированной организации.