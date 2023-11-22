Бездорожье не помеха?

Как отметил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК, гостям не помешали даже логис­тические проблемы. Между тем не­удовлетворительное состояние дорог, особенно республиканского значения, несомненно, ограничивает возможнос­ти развития региона, в том числе и в сфере туризма, как и снижает темпы привлечения инвестиций, влияет на себестоимость привозных продуктов.

Чтобы сделать регион привлекательным для гостей, предусмотрен ряд проектов в сфере логистики. Так, уже в следующем году начнутся строительные работы по реконструкции автодорог Кызылорда – Жезказган и Караганда – Жезказган. В текущем году на участке трассы Жезказган – Аркалык проложено 13 из 20 км крупнозернис­того асфальтобетона, до конца ­2024-го планируется отремонтировать еще 37 км. Завершается строительство и новой дороги до историко-культурного комплекса «Жошы хан» и мавзолея Домбауыла.

Что касается альтернативных вариантов междугороднего сообщения, то с начала года увеличена периодичность движения поездов и авиарейсов из Алматы и Астаны в Жезказган. С октяб­ря действует новый авиамаршрут – в Шымкент.

По словам главы области Улытау, с учетом прироста туристов выросли и доходы гостиничного бизнеса – на 32%, до 240 млн тенге. Стоит отметить, что в 2023-м в Жанааркинском районе открылись два гостиничных комплекса. В 2024 году в Жезказгане завершится строительство, и в эксплуатацию будут введены две гостиницы общей вместимостью до 100 мест. А сейчас обсуждается реконструкция действующего отеля с привлечением франшизы известных брендов гостиничного бизнеса.

Для привлечения туристов корпорацией «Казахмыс» разработаны эскизы благоустройства подножия горы Аулие­тау, родников Кумисбулак и Тасбулак в Улытауском районе.