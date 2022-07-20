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Общество
Бездумно выдавать кредиты населению прекратят в Казахстане

Казахстанцам станут реже одобрять кредиты. Все потому, что в закон, касающийся выдачи займов, внесли изменения. Теперь информация в банках, микрофинансовых, финансовых организациях и ломбардах должна обновляться быстрее. И там сразу увидят, насколько закредитован человек. Если сумма платежей по кредитам превышает у вас 50% от дохода, на новый заем можете не рассчитывать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

По новому Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности» теперь набрать разных кредитов с ежемесячным платежом больше чем 50% от зарплаты нельзя. Вся информация о займах сразу видна. Раньше такого не было: в специальную базу данные поступали не всегда и не от всех оперативно. Просто срок выгрузки сведений составлял 15 дней. Теперь банки, ломбарды, микрофинансовые и финансовые организации должны ускориться до одного. Это позволит видеть полную картину.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка считают: только так казахстанцы окончательно не погрязнут в долгах.  

«Платежи по всем кредитам не должны превышать половины совокупного дохода. Еще с некоторыми оговорками: что после выплаты всех кредитов опять же должен оставаться прожиточный минимум на себя и по пол прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Если, допустим, взрослый мужчина или женщина живет один, зарабатывает 200 тысяч тенге, то по всем кредитам, соответственно, он не может платить ежемесячно больше 100 тысяч», – пояснил представитель управления внешних коммуникаций Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев.

К такому повороту в одной из алматинских микрофинансовых организаций, на удивление, отнеслись положительно. Там уверены, клиенты теперь точно будут надежными. Говорят, были случаи, когда мошенники могли оформить сразу несколько займов, а потом скрывались. Информация от других организаций в кредитное бюро поступала поздно – и база не показывала, что на человеке уже висят десятки кредитов.

«Были такие случаи со стороны людей, мошеннические, если можно так сказать. В один день, ну, в течение одной недели обращались в несколько финансовых организаций, оформляли на себя займы до десяти, а то и более, и, соответственно, не оплачивали. Данная мера сейчас позволит кредитным и финансовым организациям, ломбардам более тщательно мониторить и видеть оформленные на данного человека какие-то обязательства», – говорит сотрудник микрофинансовой организации Талгат Майлыбаев.

Поправки в законодательство мажилисмены инициировали еще в апреле. И вот теперь все изменения внесены официально. На прошлой неделе документ подписал Президент.

Меру эту называют вынужденной. Уровень жизни в стране стал падать, особенно в период пандемии. И людям не оставалось ничего другого, кроме как брать и брать кредиты. В 2021 году динамика роста выдачи потребительских займов стала максимальной за последние пять лет.

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