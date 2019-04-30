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Безграничное «гостеприимство» «Кайрата»…
Виталий Александров
Да и действующие лица все знакомые. Как раз чаще всех в «финалах четырех» раньше и играли клубы Испании, Португалии плюс наш «Кайрат». Они же пробились в квартет сильнейших и нынче. «Интер», «Барса» и «Спортинг» – ну какую еще рекламу нужно для того, чтобы заполнить трибуны самых вместительных дворцов спорта? Да больше ничего и не надо – это как раз и подтвердили казахстанские болельщики, установившие на полуфинальном матче рекорд посещаемости еврокубковых турниров. Тогда на «Алматы-Арену» пришли 12 090 зрителей – а больше туда и не поместилось бы!