Безграничное «гостеприимство» «Кайрата»…

Да и действующие лица все знакомые. Как раз чаще всех в «финалах четырех» раньше и играли клубы Испании, Португалии плюс наш «Кайрат». Они же пробились в квартет сильнейших и нынче. «Интер», «Барса» и «Спортинг» – ну какую еще рекламу нужно для того, чтобы заполнить трибуны самых вместительных дворцов спорта? Да больше ничего и не надо – это как раз и подтвердили казахстанские болельщики, установившие на полуфинальном матче рекорд посещаемости еврокубковых турниров. Тогда на «Алматы-Арену» пришли 12 090 зрителей – а больше туда и не поместилось бы!

И кайратовцы отблагодарили своих поклонников пусть не искрометной и сверхтехничной игрой, но как минимум заслуженной победой, которая вывела хозяев площадки в финал. Первый тайм был очень напряженным, с плотной персональной опекой со стороны игроков «Барселоны». Испанцы постепенно захватили инициативу, но не столько игровую, сколько по части мощи артиллерийского обстрела – удары по воротам нашего голкипера Игиты сыпались с пугающей частотой. В одной из атак каталонская команда умудрилась дважды подряд пробить в одну и ту же штангу.

Но счет до перерыва остался стартовым. Все события развернулись во втором тайме, когда кайратовцы, подгоняемые болельщиками-рекордсменами, мощно пошли на штурм ворот прежде уже не раз побежденной ими «Барсы». Алматинцы одержали верх со счетом 5:2, голы в составе победителей забили Хоссейн Тайеби, Тайнан, Джон Леннон, Эдсон и Дуглас.

В другом полуфинальном матче произошла сенсация: действующий на тот момент обладатель клубного европейского трофея «Интер» проиграл «Спортингу» (3:5) и отправился в утешительный поединок за 3-е место. В финале же через день предстоя­ло сыграть «Кайрату» и «Спортингу».

В воскресенье сначала оспорили «бронзу» два испанских клуба – «Интер» и «Барса». И на этот раз «Интеру» ничем не смог помочь лучший футзалист мира нескольких последних лет Рикардиньо. Похоже, нынешний сезон вообще не фартовый для мадридцев, которые и в чемпионате Испании занимают только 3-е место. А вот «Барселона» – на подъеме, что она и продемонстрировала в матче против своего извечного противника. 3:1 – и «Барса» занимает 3-е место.

Финал. «Кайрат» – «Спортинг». Не первый раз турнирная судьба свела эти клубы в еврокубковых турнирах, но никогда команды не встречались именно в финальном поединке за главный трофей. Увы, первое свидание на такой стадии состязаний принесло кайратовцам огорчение – они проиграли со счетом 1:2 (гол престижа в конце игры забил Дуглас). «Спортинг» стал первым обладателем Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, «Кайрат» занял 2-е место.

Ждали, конечно, большего. Причин поражения в финале, как всегда, несколько, в том числе и такая объективная, как не совсем еще оптимальная спортивная форма ряда ведущих игроков, перенесших в прошлом году операции после тяжелейших травм. В трех таймах из четырех, проведенных на этом турнире, кайратовцы забили всего один мяч – для победы в Лиге чемпио­нов этого явно недостаточно. Главный тренер алматинцев бразилец Кака считает, что его подопечным не хватило мастерства для реализации выгодных моментов.

И еще. Считайте это авторским предрассудком или мистичес­кими проказами, но «Кайрат» в Алматы проводил уже третий по счету «финал четырех» и ни разу не праздновал на них полного успеха. У нас побеждали итальянский «Монтесильвано», испанский «Интер Мовистар», теперь вот – «Спортинг». А два кайратовских титула в Кубке УЕФА алматинцами были выиграны вдали от дома – в Лиссабоне (Португалия) и Тбилиси (Грузия)…