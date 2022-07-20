Беженцы без документов смогут три месяца свободно жить в Казахстане

На портале Открытые НПА размещен проект постановления Правительства "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 "Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан (...)", сообщает Kazpravda.kz.

Так, в рамках поправок иммигрантам, ищущим убежище, получившим статус беженцев, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по их ходатайству на три месяца с возможностью продления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о беженцах.

Кроме того, иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.

"Они не подлежат выдворению за пределы Республики Казахстан в государство их происхождения (страну гражданства иностранца) до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере предоставления специальных социальных услуг, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними", – отмечается в тексте проекта постановления.

Документ находится на публичном обсуждении до 2 августа.