"Безнадежная" просрочка перед банками выросла до 1,3 триллиона тенге в РК

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В Казахстане объемы просроченной задолженности сократились за год на 18%. В то же время, наиболее опасная "безнадежная" просрочка свыше 90 дней увеличилась год-к-году почти на 14%, сообщает Ranking.kz
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Ссудный портфель БВУ РК за год сократился на 12,7% (на 1,9 трлн тенге), и составил на конец первого месяца весны 2018 года 13,3 трлн тенге.
"К февралю текущего года отмечен незначительный рост – на 0,6 процента. Годом ранее объем кредитов уже уходил в минус на 2,4 процента (371,2 миллиарда тенге)", – отмечено в исследовании.
При этом кредиты с просрочкой платежей уменьшились год-к-году на 18,1% (на 482,7 млрд тенге), до 2,2 трлн тенге. При этом всего за месяц, к февралю текущего года, сокращение составило сразу 9,6%. В сравнении с мартом прошлого года объем просрочки увеличивался на 12% (на 284,9 млрд тенге) год-к-году. Доля плохих кредитов от ссудного портфеля уменьшилась за год с 17,5 до 16,4%.
Отмечено, что среди 32 БВУ РК от просроченных займов "почистили" портфели 11 банков. Кроме того, аналитики отмечают, что наибольшее сокращение просроченной задолженности в ссудном портфеле RBK – за год на 106,3 млрд тенге, до 101,4 млрд тенге.
"Однако, это не улучшило показатели банка – доля "плохих" кредитов от портфеля все равно увеличилась с 27,7 процента до 46,3 процента", – говорится в обзоре.
"В то же время, объем NPL — токсичных займов с просрочкой платежей свыше 90 дней – за последний год вырос, причем сразу на 13,6 процента (159,9 миллиарда тенге), до 1,3 триллиона тенге. До этого три года подряд их объем сокращался", – отметили аналитики.
Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней от ссудного портфеля увеличилась за год с 7,7% до 10% к концу марта 2018. Объем NPL удалось сократить 13 банкам из 32 БВУ РК. По уменьшению объемов токсичных кредитов лидирует Сбербанк – минус 45,1 млрд тенге до 72,8 млрд.
Следом идет Евразийский Банк – уменьшение на 11,7 миллиарда тенге, до 53,5 миллиарда тенге. Доля от портфеля сократилась с 9,8 процента до 8,9 процента. Далее Qazaq Banki — минус 9,4 млрд тенге, до 7,9 млрд тенге. Доля от портфеля уменьшилась с 5,3% до 4,4%.