"Безнаказанность руководителей создает условия для коррупции" – Антикор

Результаты анализа коррупционных рисков в сфере транспортного контроля обсудили руководство Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентства по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как заявил руководитель 1-ой службы Агентства Мурат Ахметов, целью проведенного анализа является помощь в выстраивании эффективной и целевой системы развития и формирования современной транспортной инфраструктуры Казахстана.

По результатам анализа в Комитете транспортного контроля подготовлено более 100 рекомендаций по устранению причин и условий способствующих коррупции.

В своем выступлении Мурат Ахметов отметил, что в сфере транспортного контроля наблюдается высокая подверженность коррупции, практически во всех направлениях выявлены коррупционные риски.

Первое направление: Недостаточная автоматизация контроля и оказываемых услуг.

Комитетом не обеспечена автоматизация контроля, что способствует манипулированию данными и уводу виновных лиц. В итоге, 90% транспорта остается вне госрегулирования, а ежегодные потери бюджета в виде сбора и штрафов, могут составлять более 10 млрд тенге.

Махинации с иностранными бланками разрешений, 5 группами получено 2 тысячи разрешений, возвращено в инспекцию всего 4%, что свидетельствует о их перепродаже.

Выявлено 54 оператора, выдавших в прошлом году 435 тысяч фиктивных диагностических карт.

Это стало возможным из-за несовершенства автоматизации и информационных систем.

Второе направление: Несовершенство системы субсидирования железнодорожных перевозчиков и обеспечения безопасности судоходства.

Конкурсы по определению перевозчиков проводятся по бумажным заявкам. Субсидии выплачиваются на основании прогнозных показателей. В итоге, перевозчики «подводят» свои затраты под прогнозные суммы, завышая статьи расходов.

В целях обеспечения безопасности судоходства РГКП «Казахстан су жолдары» ежегодно выделяется по 9 млрд тенге, при этом отсутствует надлежащий расчет необходимости этих средств.

Третье направление: Необеспечение ответственности руководящего состава комитета и инспекций за провалы в вопросах профилактики коррупции.

Безнаказанность руководителей создает условия для коррупции. Практически при каждом руководителе совершены коррупционные преступления со стороны его подчиненных, были и провалы в работе, при этом, должных мер руководством министерства к ним не принято.

Четвертое направление: Неправильные критерии оценки Комитета и инспекций.

Работа ориентирована на борьбу с последствиями – количество привлеченных лиц, взысканных штрафов и сборов, без концентрации на профилактику правонарушений.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов отметил заинтересованность Министерства в минимизации возможностей для коррупции в сфере транспортного контроля.

По договоренности сторон было принято решение о проведении широкомасштабного обсуждения итогов анализа в августе текущего года с участием общественности и различных ассоциаций, добавили в Антикоре.