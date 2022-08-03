Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Безнаказанность руководителей создает условия для коррупции" – Антикор

Результаты анализа коррупционных рисков в сфере транспортного контроля обсудили руководство Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентства по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как заявил руководитель 1-ой службы Агентства Мурат Ахметов, целью проведенного анализа является помощь в выстраивании эффективной и целевой системы развития и формирования современной транспортной инфраструктуры Казахстана.

По результатам анализа в Комитете транспортного контроля подготовлено более 100 рекомендаций по устранению причин и условий способствующих коррупции.

В своем выступлении Мурат Ахметов отметил, что в сфере транспортного контроля наблюдается высокая подверженность коррупции, практически во всех направлениях выявлены коррупционные риски.

Первое направление: Недостаточная автоматизация контроля и оказываемых услуг.

Комитетом не обеспечена автоматизация контроля, что способствует манипулированию данными и уводу виновных лиц. В итоге, 90% транспорта остается вне госрегулирования, а ежегодные потери бюджета в виде сбора и штрафов, могут составлять более 10 млрд тенге.

Махинации с иностранными бланками разрешений, 5 группами получено 2 тысячи разрешений, возвращено в инспекцию всего 4%, что свидетельствует о их перепродаже.

Выявлено 54 оператора, выдавших в прошлом году 435 тысяч фиктивных диагностических карт.

Это стало возможным из-за несовершенства автоматизации и информационных систем.

Второе направление: Несовершенство системы субсидирования железнодорожных перевозчиков и обеспечения безопасности судоходства.

Конкурсы по определению перевозчиков проводятся по бумажным заявкам. Субсидии выплачиваются на основании прогнозных показателей. В итоге, перевозчики «подводят» свои затраты под прогнозные суммы, завышая статьи расходов.

В целях обеспечения безопасности судоходства РГКП «Казахстан су жолдары» ежегодно выделяется по 9 млрд тенге, при этом отсутствует надлежащий расчет необходимости этих средств.

Третье направление: Необеспечение ответственности руководящего состава комитета и инспекций за провалы в вопросах профилактики коррупции.

Безнаказанность руководителей создает условия для коррупции. Практически при каждом руководителе совершены коррупционные преступления со стороны его подчиненных, были и провалы в работе, при этом, должных мер руководством министерства к ним не принято.

Четвертое направление: Неправильные критерии оценки Комитета и инспекций.

Работа ориентирована на борьбу с последствиями – количество привлеченных лиц, взысканных штрафов и сборов, без концентрации на профилактику правонарушений.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов отметил заинтересованность Министерства в минимизации возможностей для коррупции в сфере транспортного контроля.

По договоренности сторон было принято решение о проведении широкомасштабного обсуждения итогов анализа в августе текущего года с участием общественности и различных ассоциаций, добавили в Антикоре.

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Продам ботинки детские, неношеные…
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
От эпохи неолита до раннего средневековья
Учитесь и работайте!
Операция как второе рождение
Волшебники закулисья
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Семь потов за «второй хлеб»
Под контролем
Как на курорте
Мастер света и тени
История в деталях
Плохая идея
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Креативные инициативы
В поддержку талантов
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Общество
Маслихаты не должны быть в одном здании с акиматами – дирек…
Общество
"На сходы приходит только треть населения" – экс-аким о раз…
Общество
Талгат Сатиев освобожден от должности главы Комитета геолог…
Общество
На какие продукты больше всего выросли цены в Нур-Султане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]